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В Полоцке стартуют «Скориновские дни»

15 сентября 2023 08:18
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Новости Беларуси. «Скориновские дни в Полоцке». Культурно-образовательный проект собирает более 1 200 участников из разных регионов Беларуси, а также России, финал мероприятия которого посвящен Году мира и созидания, а также Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке стартуют «Скориновские дни»-1

Это большой праздник истории, культуры и творчества. Стартовав девять лет назад и в 2021-м получив статус республиканского, проект каждый год добавляет в свою палитру новые яркие инициативы. Конкурсы компьютерной графики и литературно-художественных видеоиллюстраций, краеведческий квест – старт символично дадут сегодня, 15 сентября, на площади Франциска Скорины в Полоцке, чтобы погрузиться в историю древнего города.

# Государственная политика в области культуры # Культура # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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