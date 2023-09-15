В Полоцке стартуют «Скориновские дни»

Новости Беларуси. «Скориновские дни в Полоцке». Культурно-образовательный проект собирает более 1 200 участников из разных регионов Беларуси, а также России, финал мероприятия которого посвящен Году мира и созидания, а также Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это большой праздник истории, культуры и творчества. Стартовав девять лет назад и в 2021-м получив статус республиканского, проект каждый год добавляет в свою палитру новые яркие инициативы. Конкурсы компьютерной графики и литературно-художественных видеоиллюстраций, краеведческий квест – старт символично дадут сегодня, 15 сентября, на площади Франциска Скорины в Полоцке, чтобы погрузиться в историю древнего города.