На День города в Гомель приедут «Ласковый май» и Ирина Аллегрова

Сегодня в Гомеле начнут отмечать 868-летие города. В День города в Гомеле откроются ряд социально значимых объектов

Среди них: круглосуточный гипермаркет «Линия Гринн» на улице Хатаевича торговой площадью более 9,5 тысячи квадратных метров, новая детская поликлиника на улице Победы, реконструированный сквер на улице Победы, открытие в сквере Кирилла Туровского знака городам-побратимам Гомеля.

Насыщенной и в некоторой части необычной ожидается культурно-развлекательная программа Дня Гомеля. «Фишкой» ее станут вечерние праздник огня и лазерное шоу, что сегодня развернутся на каскаде озер по улице Макаенка. Здесь перед горожанами и гостями выступят звезды белорусской эстрады и творческие коллективы Центрального района. На площадке у Ледового дворца порадует поклонников группа «Ласковый май», а на Центральном стадионе пройдет концерт Ирины Аллегровой. Изюминка праздничных мероприятий — спортивный спектакль с участием именитых белорусских гимнасток во Дворце игровых видов спорта, молодежный турнир «Бег на каблуках», работа «Ретро-бульвара», а завершат праздник красочные фейерверки, сообщает «Р».