Модные тенденции керамической плитки 2011 года в рисунках на телах девушек

Белорусские дизайнеры интерьера подводили итоги года и собрались на светскую вечеринку. Речь шла о тенденциях моды интерьера в 2011 году, о новой коллекции авторской сантехники, об эксклюзивном дизайнерском ремонте.

Анна Макеева, дизайнер:

Процесс становления дизайна был трудным. Сейчас образовался круг клиентов, которые готовы воспринимать красоту и новый интерьер — именно теперь он стал востребованным.

В рамках мероприятия прошла презентация новой керамической плитки, которая будет очень модной в наступающем году. Преподнесли коллекцию нестандартно — с помощью бодиарта.

Оксана Шаповалова, директор мультибрендового бутика товаров для дома:

Это направление пришло к нам попозже. Хотя в Европе уже давно существует такое понятие, как модная плитка и мебель. Привлекаются к производству очень известные дизайнеры.

Основная тема, которая обсуждалась на вечере, — это готовность белорусов заказывать интерьер своего дома «под ключ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Барашко, дизайнер:

Вы приходите к портному и заказываете себе на свадьбу весь костюм. Сейчас люди так хотят делать и с интерьером.