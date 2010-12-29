Прямой эфир

Модные тенденции керамической плитки 2011 года в рисунках на телах девушек

29 декабря 2010 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские дизайнеры интерьера подводили итоги года и собрались на светскую вечеринку. Речь шла о тенденциях моды интерьера в 2011 году, о новой коллекции авторской сантехники, об эксклюзивном дизайнерском ремонте.

Анна Макеева, дизайнер:
Процесс становления дизайна был трудным. Сейчас образовался круг клиентов, которые готовы воспринимать красоту и новый интерьер — именно теперь он стал востребованным.

В рамках мероприятия прошла презентация новой керамической плитки, которая будет очень модной в наступающем году. Преподнесли коллекцию нестандартно — с помощью бодиарта.

Оксана Шаповалова, директор мультибрендового бутика товаров для дома:
Это направление пришло к нам попозже. Хотя в Европе уже давно существует такое понятие, как модная плитка и мебель. Привлекаются к производству очень известные дизайнеры.

Основная тема, которая обсуждалась на вечере, — это готовность белорусов заказывать интерьер своего дома «под ключ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Барашко, дизайнер:
Вы приходите к портному и заказываете себе на свадьбу весь костюм. Сейчас люди так хотят делать и с интерьером.

# Культура # Рисование

Другие новости рубрики

Все новости
24 декабря 2010 18:26

Детские игрушки, созданные до 1990-ых

Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет
22 декабря 2010 19:56

Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет

Уникальный подарок к Рождеству: в гродненском Фарном костёле завершилась реставрация алтаря после пожара
22 декабря 2010 18:56

Уникальный подарок к Рождеству: в гродненском Фарном костёле завершилась реставрация алтаря после пожара