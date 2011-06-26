Прямой эфир

Moby: Минск – не лучшее место для того, чтобы быть вегетарианцем

26 июня 2011 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
12 июня в Минск приехал известный музыкант, человек-оркестр Moby.

Концерт Moby в Минске

Moby, музыкант:
Я в столице всего лишь три часа. За это время я увидел немногое. В аэропорту потеряли мой багаж, но я надеюсь, что в ближайшем времени я его получу обратно. А так, на данный момент все хорошо. Надеюсь, что сегодня после пресс-конференции я  смогу прогуляться по городу и увидеть больше.

Концерт Moby в Минске

Moby, музыкант:
Так как я являюсь вегетарианцем, я в первую очередь обращаю внимание на еду. Но, как я уже понял, Минск – это не лучшее место для того, чтобы быть вегетарианцем.
Мне интересна архитектура, история Минска и страны в целом. Я всегда обращаю внимание на погоду в городе. Ведь приятнее находиться в солнечном городе, нежели в пасмурном.

Концерт Moby в Минске

Moby, музыкант:
После концерта я вряд ли пойду гулять по ночной столице, потому что в понедельник мне нужно рано вставать и уезжать в Вильнюс, где состоится следующий концерт. Я думаю, что в субботу ночная жизнь Минска намного интереснее, чем в воскресенье, по этому все прогулки предстоят вечером.

Концерт Moby в Минске

Концерт Moby в Минске

Концерт Moby в Минске

# Культура # Звезды о Минске

Другие новости рубрики

Все новости
23 июня 2011 06:35

Билеты на «Славянский базар» распроданы на 85%

20 июня 2011 12:30

Фестиваль света в Австралии

19 июня 2011 18:15

Парад невест в Минске - 2011