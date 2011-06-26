Moby: Минск – не лучшее место для того, чтобы быть вегетарианцем

12 июня в Минск приехал известный музыкант, человек-оркестр Moby.

Moby, музыкант:

Я в столице всего лишь три часа. За это время я увидел немногое. В аэропорту потеряли мой багаж, но я надеюсь, что в ближайшем времени я его получу обратно. А так, на данный момент все хорошо. Надеюсь, что сегодня после пресс-конференции я смогу прогуляться по городу и увидеть больше.

Moby, музыкант:

Так как я являюсь вегетарианцем, я в первую очередь обращаю внимание на еду. Но, как я уже понял, Минск – это не лучшее место для того, чтобы быть вегетарианцем.

Мне интересна архитектура, история Минска и страны в целом. Я всегда обращаю внимание на погоду в городе. Ведь приятнее находиться в солнечном городе, нежели в пасмурном.

Moby, музыкант:

После концерта я вряд ли пойду гулять по ночной столице, потому что в понедельник мне нужно рано вставать и уезжать в Вильнюс, где состоится следующий концерт. Я думаю, что в субботу ночная жизнь Минска намного интереснее, чем в воскресенье, по этому все прогулки предстоят вечером.