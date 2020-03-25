Купаловская «Паўлінка» будет транслироваться онлайн на весь мир

Новости Беларуси. Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Речь идёт о визитной карточке Купаловского театра «Паўлінке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Речь идёт о визитной карточке Купаловского театра «Паўлінке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно этим спектаклем начинается каждый сезон, а сама постановка остаётся неотъемлемой частью репертуара уже почти 80 лет. В 2019 году «Паўлінка» признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.
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Возможность погрузиться в атмосферу театрального зала и познакомиться с шедевром белорусской культуры представится у граждан как нашей страны, так и у ценителей театрального искусства за рубежом. Премьерная мировая трансляция спектакля состоится 27 марта в Международный день театра.