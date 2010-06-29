Фестиваль современного искусства ART INTOUCH в Минске

У современного изобразительного искусства одна характерная черта – стремительность. Наверное, потому что это искусство создается молодыми и для молодых, наглыми и самоуверенными и для таких же умников и умниц, впитавших в себя знания предыдущих поколений и использующих их как лесенку в библиотеке.

Такие события как проходивший не так давно в Минске фестиваль искусств ART.INTOUCH, только подтверждает тот факт, что современные молодые художники вполне техничны, но отдают предпочтение форме: каждый жаждет изобретать, комбинировать, сочленять и созидать.

Андрей Смоляк, художник:

Вроде бы кажется, что они умеют и могут себе позволить что-то из ряда вон. Но, как и в те века и в те временя, прежде всего – это умение рисовать, компоновать и мыслить творчески. Как было это раньше, так это и сейчас. Так что, если работа непрофессиональная и не соответствует нормальному уровню, тогда ничего и не будет.

Еще нынешние молодые художники любят прятаться за хитроумными формулировками. Они все дружно коллажируют историю искусств на интуитивном уровне. Эксперимент с формой, цветом, в общем, слова, слова, слова…

Берут и качеством, и количеством, и формой, и содержанием. Последним, правда, чуть поменьше. Современное белорусское искусство привлекает зрителя, они изголодались по чему-то настоящему, штучному, а не тиражированному.

Наталья Шарангович, директор Музея современного изобразительного искусства:

Мы не претендуем на то, что мы показываем какую-то энциклопедию. Мы претендуем на то, чтобы показать, что в Беларуси есть интересные работы. Есть очень яркая и насыщенная жизнь. Она может вызвать интерес как у специалистов, так и у обычных жителе города.

Как всегда, хорошего мало. Все таки фестиваль ART.INTOUCH показал, что ощущается нехватка подобных событий. Острая нехватка. Так что художникам и кураторам фестивалей искусств есть, над чем задуматься и за что взяться.