Дни культуры Армении стартовали в Беларуси. 3 мая делегация посетит Могилев

Новости Беларуси. В Беларуси начались дни культуры Армении. 1 мая на сцене Белгосфилармонии выступл один из ведущих хореографических коллективов этой страны. Не менее насыщенная программа ожидает столичного зрителя и 2 мая: от настоящий киномарафона до выставки известной ереванской художницы Аревик Петросян.

Познакомиться с культурой Республики Армения смогут и могилевчане: 3 мая делегация посетит культурную столицу Беларуси 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Погосян, заместитель министра культуры Республики Армения:

У нас очень хорошие культурные взаимоотношения, между Арменией и Беларусью. Мы три года тому назад подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Наши культурные взаимоотношения периодически идут и развиваются. В позапрошлом году в Армении были Дни культуры Беларуси. В этом году наш культурный десант сейчас находится в Минске.