«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом

Новости Беларуси. Загадать самые заветные желания, прикоснуться к посоху Деда Мороза, познакомиться со сказочными персонажами поместья и сделать десятки селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие выходные на встречу с белорусским волшебником – беловежским Дедом Морозом – приехали более 200 туристических групп, а это около 4-х тысяч гостей.

Больше всего – из стран-соседок: Литвы, Польши, России, Украины. Но приезжают для знакомства с Морозом и из государств, где температура воздуха стабильно не опускается ниже нуля, – Нигерии, Ганы, Шри-Ланки, Конго.

Себастьян, турист (Конго):

Для меня это что-то новое. Очень важно уехать на время из страны, в которой ты родился. Я здесь, чтобы учиться. Это самое главное, а поездка сюда – это возможность открыть страну, которая станет домом на ближайшие несколько лет. Это здорово.





Аудроне Рамошкине, турист (Литва):

Это сказка. Как бы то ни было, все дети верят в чудеса, в какие-то исполнения желаний. И приехали, когда узнали, что есть такая образовательная программа. Очень интересно посмотреть.