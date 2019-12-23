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«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом

23 декабря 2019 07:41
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Новости Беларуси. Загадать самые заветные желания, прикоснуться к посоху Деда Мороза, познакомиться со сказочными персонажами поместья и сделать десятки селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом-1

За минувшие выходные на встречу с белорусским волшебником беловежским Дедом Морозом – приехали более 200 туристических групп, а это около 4-х тысяч гостей.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом-4

Больше всего – из стран-соседок: Литвы, Польши, России, Украины. Но приезжают для знакомства с Морозом и из государств, где температура воздуха стабильно не опускается ниже нуля, – Нигерии, Ганы, Шри-Ланки, Конго.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом-7

Себастьян, турист (Конго):
Для меня это что-то новое. Очень важно уехать на время из страны, в которой ты родился. Я здесь, чтобы учиться. Это самое главное, а поездка сюда – это возможность открыть страну, которая станет домом на ближайшие несколько лет. Это здорово.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом-10



Аудроне Рамошкине, турист (Литва):
Это сказка. Как бы то ни было, все дети верят в чудеса, в какие-то исполнения желаний. И приехали, когда узнали, что есть такая образовательная программа. Очень интересно посмотреть.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом-12

А по-настоящему жаркой в поместье станет вся нынешняя предновогодняя неделя. День беловежского Деда Мороза буквально расписан по минутам. Всего за этот год поместье уже посетили около 100 тысяч туристов.

# Новый год # Культура # Аудроне Рамошкине # Фотофакт

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