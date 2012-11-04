Дэниел Рэдклифф снялся в комедии по Булгакову

Новости Великобритании. Британец Дэниел Рэдклифф, прославившийся как исполнитель роли юного волшебника Гарри Поттера, и американец Джон Хэмм, сыгравший Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», воплотили образ главного героя цикла рассказов Булгакова «Записки юного врача». Премьера фильма, состоящего из четырех серий, состоится 6 декабря.

«Записки» были написаны Булгаковым на основе собственного опыта работы земским врачом в селе Никольском Смоленской губернии в 1916–1917 годах. Создатели картины определяют жанр картины как «чёрная комедия». Работа над фильмом была захватывающей и интересной, отметил в одном интервью Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф, актёр:

Я страстный поклонник творчества Булгакова – с тех самых пор, когда впервые прочитал эту книгу в возрасте 18 лет. Это работа была такой захватывающей и увлекательной. Это была его первая книга, в ней он стремился дать волю своей безумной фантазии.

23-летний Рэдклифф играет главного героя новелл в молодости, а 41-летний Хэмм – в старшем возрасте. Действие фильма, как и в рассказах Булгакова, происходит в революционном 1917 году.

Джон Хэмм, актёр:

Я очень доволен тем, что мне выпал шанс поработать с таким богатым материалом. Это очень оригинальное произведение, полное черного юмора, но ведущее читателей и зрителей к свету.

Как сообщает западная пресса, Голливуд в скором времени экранизирует роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Голливудская компания Stone Village Production приобрела права на экранизацию знаменитого произведения Михаила Булгакова. На главные роли в картине претендуют голливудские звезды Анджелина Джоли и Джони Депп. По предварительной информации, бюджет ленты по книге классика составит $100 млн. О том, кто станет режиссёром картины, пока не сообщается.