Театральная лаборатория работает в Витебске. Вот как белорусские актёры и студенты ГИТИСа изучают пьесы

Вероника Макаревич, корреспондент:

Творческий форум – праздник искусства и вдохновения. Каждый отыщет контент по душе. Среди музыки и танцев нашлось место и для образовательных проектов. Театральная лаборатория – один из них.

Впервые Международная театральная лаборатория прошла в рамках «Славянского базара» в 2022 году. Нынешний сезон не стал исключением. Организаторами выступили дирекция фестиваля, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и Российский институт театрального искусства ГИТИС.

Александр Бармак, заслуженный деятель искусств России:

Главным образом мы занимаемся исследованием и внимательным изучением того, что во всем мире называется системой Станиславского. Что такое система Станиславского и что такое она сегодня, когда театр изменился, жизнь изменилась. Тем не менее в системе, методологии есть абсолютно незыблемые вещи.

Вот как и где рождается вдохновение. Этим летом артисты будут работать над драматическим разбором белорусских пьес. Новоиспеченные студенты в восторге.