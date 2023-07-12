Театральная лаборатория работает в Витебске. Вот как белорусские актёры и студенты ГИТИСа изучают пьесы

Вероника Макаревич, корреспондент:
Творческий форум – праздник искусства и вдохновения. Каждый отыщет контент по душе. Среди музыки и танцев нашлось место и для образовательных проектов. Театральная лаборатория – один из них.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Творческий форум – праздник искусства и вдохновения. Каждый отыщет контент по душе. Среди музыки и танцев нашлось место и для образовательных проектов. Театральная лаборатория – один из них.
Впервые Международная театральная лаборатория прошла в рамках «Славянского базара» в 2022 году. Нынешний сезон не стал исключением. Организаторами выступили дирекция фестиваля, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и Российский институт театрального искусства ГИТИС.
Александр Бармак, заслуженный деятель искусств России:
Главным образом мы занимаемся исследованием и внимательным изучением того, что во всем мире называется системой Станиславского. Что такое система Станиславского и что такое она сегодня, когда театр изменился, жизнь изменилась. Тем не менее в системе, методологии есть абсолютно незыблемые вещи.
Вот как и где рождается вдохновение. Этим летом артисты будут работать над драматическим разбором белорусских пьес. Новоиспеченные студенты в восторге.
Михаил Асанов, актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:
В первую очередь театральная лаборатория интересна возможностью поработать с мастерами своего дела. К нам приехал Александр Александрович Бармак из ГИТИСа – это действительно преподаватель очень большого масштаба. Мне как работнику Национального театра Якуба Коласа очень интересно посмотреть, каким методом они (как минимум в Москве) подходят к работе. И вообще интересно обменяться опытом, посмотреть на свою работу со стороны.