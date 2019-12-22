Афанасьева: «За звания никто не платит. Нужно работать»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Инна, более 200 песен, на самых разных языках: русском, белорусском, английском, даже на иврите. Вас называют Примадонной белорусской эстрады. Как-то так нескромно. Певицей №1 в Беларуси. Хотя, может быть, вполне заслуженно. А вот как Вы относитесь к таким регалиям, и вот, плотный график достаточно концертный. Можно же было просто сесть и отдыхать?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

К сожалению, за те звания, которые вы перечислили, никто не платит. Нужно работать. Для того чтобы тебя называли просто певицей, этого недостаточно – сидеть дома и думать, что ты певица. Для этого нужно работать. И я работаю.