Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на…

Инна Афанасьева:

Вот нет. Я очень долгое время была в жюри.

Вадим Щеглов:

Вас, наверное, спрашивали: «Инна, ну, когда Вы? Давайте, поучаствуйте».