Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на…
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет.
Вадим Щеглов:
На «Евровидении».
Инна Афанасьева:
Вот нет. Я очень долгое время была в жюри.
Вадим Щеглов:
Вас, наверное, спрашивали: «Инна, ну, когда Вы? Давайте, поучаствуйте».
Инна Афанасьева:
Конечно. Меня, во-первых, очень долгое время, всё время выставляли в Россию, в Москву, что я должна уехать. Я никогда не хотела уезжать никуда. Я не хотела ехать на «Евровидение», в связи с тем, что у нас в стране всё это почему-то равнозначно какому-то… Вот, должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили.