Прямой эфир

Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

22 декабря 2019 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на…

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет.

Вадим Щеглов:
На «Евровидении».

Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»-1

Инна Афанасьева:
Вот нет. Я очень долгое время была в жюри.

Вадим Щеглов:
Вас, наверное, спрашивали: «Инна, ну, когда Вы? Давайте, поучаствуйте».

Инна Афанасьева:
Конечно. Меня, во-первых, очень долгое время, всё время выставляли в Россию, в Москву, что я должна уехать. Я никогда не хотела уезжать никуда. Я не хотела ехать на «Евровидение», в связи с тем, что у нас в стране всё это почему-то равнозначно какому-то… Вот, должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили.

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

Другие новости рубрики

Все новости
«В последнее время просто такие вопросы стали...» Почему Инна Афанасьева редко даёт интервью
21 декабря 2019 18:00

«В последнее время просто такие вопросы стали...» Почему Инна Афанасьева редко даёт интервью

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле
21 декабря 2019 17:29

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
21 декабря 2019 10:49

«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы