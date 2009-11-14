XVI Минский международный кинофестиваль «Лiстапад-2009»

Торжественная церемония открытия прошла во Дворце Республики.

В этом году в форуме участвует рекордное число стран – более полусотни. Впервые в Минск привезут картины из Албании, Македонии, Хорватии, Филиппин, Чили. Всего зрители увидят свыше 270 фильмов.

Особенность нынешнего «Лiстапада» в том, что представленные картины – лауреаты различных международных кинопремий. Откроет фестиваль российский фильм Павла Лунгина «Царь».

В конкурсе игрового кино участвует 18 картин из 23 стран мира. Национальная киностудия «Беларусьфильм» свои работы продемонстрирует как во всех конкурсных программах, так и вне конкурса.

Участников 16 Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» поздравил Президент Александр Лукашенко.

– За прошедшие годы этот культурный форум обрёл огромную популярность и завоевал международный авторитет. Благодаря «Лiстападу» мы имеем уникальную возможность увидеть лучшие фильмы разных стран и континентов, отмеченные престижными наградами, – говорится в поздравлении.