Развод после 17 лет брака. Актер Дэвид Духовны вновь завидный жених

Новости США. Американский актер Дэвид Духовны развелся со своей супругой, актрисой Элизабет Теа Леони. Они прожили в браке ровно 17 лет. У Дэвида и Элизабет двое детей – 12-летний сын и 15-летняя дочь.

54-летнего Духовны заявил, что у его отношений с Теа нет будущего.

Кризис отношений эта пара переживала дважды. В 2008 году актеры расстались. В том же году актер прошел курс лечения от сексуальной зависимости. Спустя какое-то время супруги вновь сошлись, однако в 2011 году окончательно решили жить раздельно.

Дети продолжат жить с матерью на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке.

Дэвид ежемесячно будет выделять 8,3 тысячи долларов на обеспечение несовершеннолетних детей, а также дополнительно оплачивать их обучение в частной школе и летний отдых.

Также он будет выплачивать 40 тысяч долларов в месяц в качестве поддержки своей супруге.

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