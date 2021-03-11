«Жена и дети хобби отца не поддержали». 60 лет назад мужчина сфотографировал односельчан, вот как прошла жизнь героев снимков

Люди часто делают фотографии, чтобы сохранить счастливые моменты не только в памяти, но и на бумаге. Каждый снимок способен рассказать целую историю. Однажды студент Виктор Галушка нашел в молдавском селе архив со старыми фотографиями. Позже парень разыскал людей, которые изображены на снимках, и узнал, как изменилась их жизнь.

Как сообщает Bored Panda, студент-кинематографист поехал в молдавское село Рошиетичь, чтобы собрать материал для дипломной работы. Один из заброшенных домов принадлежал фотографу Захарию Кушниру, там Виктор нашел несколько десятков старых фотографий односельчан Захария. Все это студент показал своему научному руководителю. Через некоторое время Виктор снова вернулся в дом фотографа, чтобы найти больше работ. Студенту улыбнулась удача: на чердаке был чемодан с сотнями негативов. Захарий Кушнир умер в 1993 году, родные не стали следить за домом фотографа, поэтому он остался заброшенным. Виктор выяснил, что в соседнем селе живет дочь Захария, она разрешила забрать снимки и негативы. Захарий начал снимать в 1955 году. Жена и четверо детей не поддержали мужчину в этом деле. Они считали такое хобби очень странным.

Виктор нашел некоторых героев со старых снимков. Люди были очень рады еще раз взглянуть на фотографии и вспомнить молодость.

Тамара Кушнир

Тамара дальняя родственница фотографа. Она вспоминает Захария как очень интересного человека. Женщина проводила много времени с его дочками, для которых отец всегда был авторитетом. В молодости Тамара влюбилась в бухгалтера из колхоза. Он служил в армии, поэтому в селе появлялся редко. Позже бухгалтер выбрал другую девушку, а с Тамарой перестал общаться. Женщина до сих пор бережно хранит фото возлюбленного. Через некоторое время Виктор узнал, что бухгалтера зовут Василь Токарчук, живет он в соседнем селе.