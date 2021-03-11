«Жена и дети хобби отца не поддержали». 60 лет назад мужчина сфотографировал односельчан, вот как прошла жизнь героев снимков
Люди часто делают фотографии, чтобы сохранить счастливые моменты не только в памяти, но и на бумаге. Каждый снимок способен рассказать целую историю. Однажды студент Виктор Галушка нашел в молдавском селе архив со старыми фотографиями. Позже парень разыскал людей, которые изображены на снимках, и узнал, как изменилась их жизнь.
Как сообщает Bored Panda, студент-кинематографист поехал в молдавское село Рошиетичь, чтобы собрать материал для дипломной работы. Один из заброшенных домов принадлежал фотографу Захарию Кушниру, там Виктор нашел несколько десятков старых фотографий односельчан Захария. Все это студент показал своему научному руководителю. Через некоторое время Виктор снова вернулся в дом фотографа, чтобы найти больше работ. Студенту улыбнулась удача: на чердаке был чемодан с сотнями негативов. Захарий Кушнир умер в 1993 году, родные не стали следить за домом фотографа, поэтому он остался заброшенным. Виктор выяснил, что в соседнем селе живет дочь Захария, она разрешила забрать снимки и негативы. Захарий начал снимать в 1955 году. Жена и четверо детей не поддержали мужчину в этом деле. Они считали такое хобби очень странным.
Виктор нашел некоторых героев со старых снимков. Люди были очень рады еще раз взглянуть на фотографии и вспомнить молодость.
Тамара Кушнир
Тамара дальняя родственница фотографа. Она вспоминает Захария как очень интересного человека. Женщина проводила много времени с его дочками, для которых отец всегда был авторитетом. В молодости Тамара влюбилась в бухгалтера из колхоза. Он служил в армии, поэтому в селе появлялся редко. Позже бухгалтер выбрал другую девушку, а с Тамарой перестал общаться. Женщина до сих пор бережно хранит фото возлюбленного. Через некоторое время Виктор узнал, что бухгалтера зовут Василь Токарчук, живет он в соседнем селе.
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Василь Токарчук
Василь хотел жениться на Тамаре. Мужчина до сих пор помнит, какой красивой была девушка. Родителям Тамары тоже нравился Василь, они ждали, когда молодые люди сыграют свадьбу. Но однажды пара поссорилась. Василь решил, что ему нужна другая невеста. Прошло много времени, мужчина не забыл Тамару, у него до сих пор есть ее фотографии. Жена Василя умерла, муж Тамары тоже. Виктор хочет организовать им встречу.
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Вера Борш
Захария Кушнир фотографировал Веру только несколько раз. Женщина плохо помнит фотографа, но хорошо запомнила, как делался снимок. В 15 лет Вера сшила новое платье и хотела его сфотографировать. Фото мог сделать только Захарий, поэтому девушка его и попросила. Много рассказывать о себе женщина не захотела. Известно, что всю жизнь Вера работала и жила в селе.
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Аксения Булхак
Родственники Аксении узнали в социальных сетях, что Виктор ищет героев фотографий. Они рассказали об этом женщине. Аксения была очень рада встрече с Виктором. Студент отдал ей снимок, а она сразу начала искать место, куда его повесить. Виктору удалось узнать, что женщина всю жизнь проработала в детском саду. Сейчас у нее проблемы со слухом.
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Михаил и Федора Чугуряну
Захарий Кушнир сделал фотографию Михаила и Федоры в день свадьбы в 1959 году. С тех пор прошло 62 года, пара до сих пор вместе. Вот их фотографии.
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фото: instagram.com/zahariacusnir
Фотография – отличный способ наблюдения за изменениями. Некоторые фотографируют своих детей, чтобы следить, как растет малыш. А некоторые любят фотографировать животных. Фотограф сделала интересный проект: женщина попыталась запечатлеть питомцев во время прыжка – подробнее здесь.