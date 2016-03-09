В Индонезии наблюдали полное солнечное затмение

Новости Индонезии. Явление, которое 9 марта стало основной темой красивых фото жителей Индонезии. Сегодня там наблюдали полное солнечное затмение.

NASA разместило в сети кадры, снятые с использованием специального оборудования. Самой удобной «смотровой площадкой» стал остров Белитунг, расположенный к востоку от Суматры. Дважды в год Луна на несколько минут закрывает часть Солнца. Последнее полное солнечное затмение наблюдалось в прошлом марте. Явление было видно лучше всего в районе Северного полюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.