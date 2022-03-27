Почему не следует спать с макияжем? Вот как минимум три причины

Все мы делали это время от времени – ложились прямо в постель с макияжем. Это не так уж и плохо, но если вы не очищаете лицо перед сном, это может плохо сказаться на вашей коже. Как сообщает The Sun, у вас могут развиться инфекции и высыпания, если вы неправильно умываетесь и снимаете макияж.

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Высыпания Если вы спите с макияжем, то на коже остаются натуральные масла и загрязнения. Это может привести к прыщам. Масла и грязь скапливаются в порах, что раздражает кожу. «Бактерии – основная причина высыпаний. В течение дня ваш макияж смешивается с целым рядом бактерий и с загрязнениями из окружающей среды. Чтобы предотвратить высыпания, нужно просто снимать макияж перед сном. Двойное очищение абсолютно необходимо, чтобы удалить все следы макияжа и бактерий», сказал клинический директор клиники по омоложению кожи в Кембридже Лу Соммере.

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Морщины Макияж, оставленный на ночь, может повредить кожу лица, поскольку он замедляет выработку коллагена. Именно коллаген сохраняет кожу молодой и здоровой. Повреждая кожу, вы можете получить ранние морщины и запустить процесс старения кожи. Если не снимать макияж, это также может задерживать мертвые клетки кожи, из-за чего лицо будет тусклым. Заражение глаз Если ваши глаза покрыты косметикой, а кожа не может дышать, вероятны раздражения и инфекции. «Побочные эффекты макияжа могут включать зуд, налитые кровью глаза, аллергическую реакцию и даже полноценную инфекцию, если вы не будете осторожны. Ваша подушка уже содержит много бактерий, добавляя косметику в уравнение, вы напрашиваетесь на неприятности», – сказала врач-косметолог Мартин Кинселла

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