Прямой эфир

Почему не следует спать с макияжем? Вот как минимум три причины

27 марта 2022 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все мы делали это время от времени – ложились прямо в постель с макияжем. Это не так уж и плохо, но если вы не очищаете лицо перед сном, это может плохо сказаться на вашей коже.

Как сообщает The Sun, у вас могут развиться инфекции и высыпания, если вы неправильно умываетесь и снимаете макияж.

Почему не следует спать с макияжем? Вот как минимум три причины-1

Фото: pixabay.com 

Высыпания

Если вы спите с макияжем, то на коже остаются натуральные масла и загрязнения. Это может привести к прыщам. Масла и грязь скапливаются в порах, что раздражает кожу.

 «Бактерии – основная причина высыпаний. В течение дня ваш макияж смешивается с целым рядом бактерий и с загрязнениями из окружающей среды. Чтобы предотвратить высыпания, нужно просто снимать макияж перед сном. Двойное очищение абсолютно необходимо, чтобы удалить все следы макияжа и бактерий», сказал клинический директор клиники по омоложению кожи в Кембридже Лу Соммере.

Почему не следует спать с макияжем? Вот как минимум три причины-4

Фото: pixabay.com 

Морщины

Макияж, оставленный на ночь, может повредить кожу лица, поскольку он замедляет выработку коллагена. Именно коллаген сохраняет кожу молодой и здоровой. Повреждая кожу, вы можете получить ранние морщины и запустить процесс старения кожи. Если не снимать макияж, это также может задерживать мертвые клетки кожи, из-за чего лицо будет тусклым.

Заражение глаз

Если ваши глаза покрыты косметикой, а кожа не может дышать, вероятны раздражения и инфекции.

 «Побочные эффекты макияжа могут включать зуд, налитые кровью глаза, аллергическую реакцию и даже полноценную инфекцию, если вы не будете осторожны. Ваша подушка уже содержит много бактерий, добавляя косметику в уравнение, вы напрашиваетесь на неприятности», – сказала врач-косметолог Мартин Кинселла

Почему не следует спать с макияжем? Вот как минимум три причины-7

Фото: pixabay.com 

Многие продукты для макияжа включают красители, парфюм и отдушки. Если они остаются на коже надолго, то могут вызвать воспаление – это опасно для людей с чувствительной кожей. Если вы знаете, что у вас чувствительная кожа, убедитесь, что вы соблюдаете правильный режим, чтобы она успевала восстанавливаться за ночь.

Ранее мы рассказывали, как выбрать хорошую помаду. Если у нее неприятный запах – лучше найти другую (подробнее здесь).

# Косметология # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение
26 марта 2022 15:18

«Важно соблюдать правило «20-20-20». Офтальмолог рассказала о мечте и посоветовала, как сохранить зрение

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно
26 марта 2022 10:00

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно

Коронавирус помог сберечь деньги. Супруги сэкономили на свадьбе и теперь планируют уйти на пенсию в 40 лет
26 марта 2022 09:49

Коронавирус помог сберечь деньги. Супруги сэкономили на свадьбе и теперь планируют уйти на пенсию в 40 лет