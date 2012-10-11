Победители фотоакции CTV.BY в сентябре – семья Богдан

История любви Андрея и Анны – поистине удивительна. Молодые люди вместе уже почти семь лет, а их отношения начались, когда Анне было всего 16, а Андрею – 18. Несмотря на столь юный возраст, между ребятами сразу вспыхнуло настоящее глубокое чувство. Огонь любви, который ребята сохранили и по сей день.

Анна Богдан, победитель фотоакции CTV.BY:

Нас познакомила подруга Даша. Она сказала, что у нее есть мальчик симпатичный и нас нужно познакомить. На выходных мы встретились, погуляли и 14 декабря пошли в театр. И после театра был уже первый поцелуй.

В силу своего юного возраста, молодые люди узаконивать свои отношения не спешили. Им просто было хорошо вместе. Она – активная, энергичная и импульсивная. Он – спокойный и рассудительный. Несмотря на противоположность характеров, ребята сразу поняли: будущее у них – одно на двоих.

Даже имена у влюбленных начинаются на одну букву, а по удивительному стечению обстоятельств у Анны есть брат Андрей, а у Андрея – сестра Анна, которая, кстати, очень похожа на возлюбленную брата! Словом, даже случайные знаки говорили о том, что свадьбе быть!

Анна Богдан, победитель фотоакции CTV.BY:

Открываю дверь, а он стоит на колене. Я такая в испуге и счастливая, и понимаю, что этот момент настал. Он засмущался немножко, преподнес корочку с колечком и сказал: «Выходи за меня замуж!»

Как только Анна окончила университет, началась активная подготовка к свадьбе. Будущие молодожены с трепетом и особым вниманием относились ко всем мелочам предстоящего праздника. Многое из атрибутики было сделано своими руками, и даже дату бракосочетания ребята выбрали не случайную. 14-е число – это день их знакомства, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анна Богдан, победитель фотоакции CTV.BY:

14 число каждого месяца – это наш день. Мы всегда стараемся делать друг другу в этот день маленькие сюрпризы.