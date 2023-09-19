Международный пиратский день отмечают 19 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

Для тех, кто не наигрался в пиратов еще с детства, существует специальный праздник – Международный пиратский день, который отмечается ежегодно 19 сентября. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для тех, кто не наигрался в пиратов еще с детства, существует специальный праздник – Международный пиратский день, который отмечается ежегодно 19 сентября. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Присоединиться к нему может любой желающий, чувствующий в себе тягу к пиратским приключениям. Кстати, настоящие пираты крайне редко где-либо закапывали свои сокровища. Это объяснялось плохой памятью и короткой «профессиональной карьерой» рядового флибустьера, не превышавшей обычно 5-8 лет.
Черная повязка на глазу не была устрашающим атрибутом, а имела вполне практическое значение. В полутьме вражеского трюма пират сдвигал ее: ранее закрытый глаз быстрее адаптировался к темноте, выигрывая несколько драгоценных секунд, зачастую решавших исход схватки. А золотая серьга в ухе говорила о том, что моряк пересекал экватор или проходил через самую южную точку американского материка – мыс Горн.
Подробнее в видео.