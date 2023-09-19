Международный пиратский день отмечают 19 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

Для тех, кто не наигрался в пиратов еще с детства, существует специальный праздник – Международный пиратский день, который отмечается ежегодно 19 сентября. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединиться к нему может любой желающий, чувствующий в себе тягу к пиратским приключениям. Кстати, настоящие пираты крайне редко где-либо закапывали свои сокровища. Это объяснялось плохой памятью и короткой «профессиональной карьерой» рядового флибустьера, не превышавшей обычно 5-8 лет.