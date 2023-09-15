Международный день красной панды отмечается 15 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

Международный день красной панды отмечается 15 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он создан, чтобы побудить людей узнать об этих очаровательных существах и помочь спасти биом, в котором они живут.
Международный день красной панды отмечается 15 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он создан, чтобы побудить людей узнать об этих очаровательных существах и помочь спасти биом, в котором они живут.
Красные панды бродят по Восточным Гималаям. Эти животные рыжего цвета теряют деревья, на которых они живут и гнездятся, и бамбук, что приводит к сокращению популяции.
Подробности в видеоматериале.