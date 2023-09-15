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Международный день красной панды отмечается 15 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

15 сентября 2023 06:19
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Международный день красной панды отмечается 15 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он создан, чтобы побудить людей узнать об этих очаровательных существах и помочь спасти биом, в котором они живут.

Международный день красной панды отмечается 15 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Красные панды бродят по Восточным Гималаям. Эти животные рыжего цвета теряют деревья, на которых они живут и гнездятся, и бамбук, что приводит к сокращению популяции.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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