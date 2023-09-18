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День первой любви отмечают 18 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

18 сентября 2023 06:19
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Романтический и вместе с этим необычный праздник отмечают во всем мире 18 сентября. Он называется День первой любви, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День первой любви отмечают 18 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Любовь заставляет сердца людей биться чаще, идти на подвиги и совершать порой невероятные поступки. В этот день принято вспоминать тех людей, которые впервые пробудили в человеке это прекрасное чувство. Первая любовь – важный этап в жизни человека, который непременно останется в памяти.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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