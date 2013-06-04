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Жодинский парк теперь украшают скульптуры из дерева и металла

04 июня 2013 14:51
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Новости Беларуси. В Жодино благоустраивали город на протяжении не одного, а целых двух месяцев. Причем с помощью инициативных горожан.

«Марафет на улицах» города охотно наводили все организации и предприятия. Во время субботников люди собирали мусор, высаживали цветы и кустарники. Более 5 миллиардов ушло на то, чтобы улицы Жодино «засияло».

К тому же, горожане научились из отходов производить чуть ли не шедевры. Городской парк теперь украшают скульптуры из дерева. Любимое место отдыха молодежи - «Рыцарский холм». Композицию сконструировали из металлолома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Субботники в Беларуси # Хобби

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