Жодинский парк теперь украшают скульптуры из дерева и металла

Новости Беларуси. В Жодино благоустраивали город на протяжении не одного, а целых двух месяцев. Причем с помощью инициативных горожан.

«Марафет на улицах» города охотно наводили все организации и предприятия. Во время субботников люди собирали мусор, высаживали цветы и кустарники. Более 5 миллиардов ушло на то, чтобы улицы Жодино «засияло».

К тому же, горожане научились из отходов производить чуть ли не шедевры. Городской парк теперь украшают скульптуры из дерева. Любимое место отдыха молодежи - «Рыцарский холм». Композицию сконструировали из металлолома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.