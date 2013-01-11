Настоящие фотографы «презирают» цифровые фотоаппараты?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» фотографы Виктор Суглоб и Михаил Гарус.

Современные энциклопедии говорят, что именно сегодня День Рождения фотографии. Но многие фотографы почему-то с этим не согласны. Почему? Как Вы считаете?

Михаил Гарус:

Порой упоминаются и другие даты. И 7 января, и даже в августе одна есть. Дело в том, что даже не могут решить, какая именно.

А почему такая разбежка?

Михаил Гарус:

До сих пор нельзя уверенно сказать, кто именно был изобретателем фотографии. 3 имени называют. Но вообще она могла появиться и в 18 столетии, камеры-обскуры были известны.

Аналоговая фотография и фотография классическая все-таки еще не изжила себя окончательно?

Виктор Суглоб, фотограф:

Нет, конечно! Я бы ответил так, если брать бытовую фотографию, то, конечно, цифра. Если брать художественную фотографию – это, конечно, пленка.

Михаил Гарус:

У меня нет цифровой камеры до сих пор!

Есть такое мнение, что с пленкой у народа сейчас мало желания работать. Все-таки побольше фотографий цифровых.

Михаил Гарус:

На самом деле гораздо пленки больше, чем кажется. Я познакомился месяца 2 назад с творческим объединением именно любителей пленочных фотографий. Это люди, которые уже наигрались с цифровой техникой и посчитали, что это им теперь важнее и интереснее.

Виктор Суглоб:

Очень много учеников, которые сегодня на разных курсах обучаются. Они с удовольствие покупают пленку, фотобумагу, фотохимикаты и с удовольствием работают. И работают как с цифрой, так и с пленкой.

А зачем это людям?

Михаил Гарус:

У пленочной технологии настолько бесконечный диапазон и плавность перехода всех тональностей, которых не добиться цифровым искусством. Если кто-то займется пленкой, то, конечно, будет очень много разочарований первое время, пока не овладеешь: куча испорченных пленок, потраченного времени и сомнений, зачем это все было нужно.

У Вас стоят замечательные представители аппаратов недавнего прошлого. Давайте немножко поговорим о старой технике.

Виктор Суглоб:

Это все рабочие аппараты. Это фотоаппарат Арфо, типа нашего Фотокора. Формат 10 на 15, фотопластинка вставлялась и потом щелк и готово.

А пластины до сих пор можно приобрести?

Виктор Суглоб:

Редко, но приобретаются. Фотоаппарат-лилипут из 30 годов, довоенный, был сделан для школьников. А это очень секретный фотоаппарат, он выдавался под роспись и был равносилен оружию, так как я, казалось бы, направляю объектив прямо, но фотографирую то, что сбоку.

А еще на столе есть книга. Расскажите о ней.

Виктор Суглоб:

Эта книга «1200 фотоаппаратов из СССР» написана на основе моей коллекции, которую я собрал. В моей коллекции насчитывалось около 2000 фотоаппаратов, там были фотоаппараты и СССР, и западные. И вот 10 лет труда и эта книга, аналогов которой нет в мире.

Давайте посмотрим фотографии старого Минска. Как Вам удалось найти эти фотографии?

Виктор Суглоб:

Когда я организовал свой фотомузей, естественно, обращался ко всем и один мой хороший знакомый фотограф принес мне открытки старого города. Естественно, я сканировал их и выставил на сайт.

Сейчас все очень модно называть фотошопом. Есть ли сейчас технологии, которые позволяют использовать ретушь не на цифровых фотографиях?

Виктор Суглоб:

Многие фотографы снимают несколько эпизодов, потом вырезают, потом их переснимают.

Вот у Вас уже 40-летний стаж. Может Вы дадите совет начинающим фотографам?

Виктор Суглоб:

Все мы начинаем сами фотографировать, но если мы хотим чего-то добиться, мы идем в школы, на курсы.

Михаил Гарус:

Больше уделяйте своего внимания и времени этому занятию!

Были ли у Вас комические ситуации?

Михаил Гарус:

Где-то в 80 годы в троллейбусе еду. Две дамы обсуждают, они купили пачку фотобумаги, написано, что в ней 20 листов и одна другой говорит о том, что ей 20 многовато будет и она может отдать половину. Я заинтересовался, как это будет происходить. Достали маникюрные ножницы, разделили и повезли домой.

Виктор Суглоб:

У меня была фотогалерея выставочная. Знакомый сказал, что у него есть фотограф, у которого отличные фотографии и просил меня организовать выставку. Приезжает ко мне этот фотограф, раскладывает фотографии. Я у него спросил, какой у него фотоаппарат. Он: «Не знаю!». Я стал интересоваться, как же он снимал? А снимки были очень простые, которые даже ребенок сможет снять. Он сказал: «Я больше знать Вас не хочу» и ушел…