9-летняя Катя Каленкевич из Витебска создает короткометражные мультфильмы

Новости Беларуси. Сама себе режиссер. 9-летняя витебчанка Катя Каленкевич начала создавать мультфильмы. Понятно, что всё начиналось с малого: первые короткометражные ролики, сделанные ещё летом, длились всего несколько секунд. Но уже недавно девочка завершила работу над куда более внушительным проектом. На создание анимации ушло 4 месяца и 500 фотографий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катя Каленкевич из Витебска, как и все дети, любит мультфильмы. Правда, теперь девочка смотрит их уже не как обычный зритель, а как начинающий мультипликатор. Недавно она завершила работу над собственным анимационным фильмом.

Катя Каленкевич:

Раньше я такое не делала. Нам папа предложил попробовать, мы сделали, у нас получилось.

Анна и Александр Каленкевичи:

Ей хотелось что-то попробовать интересное. По телевизору посмотрели передачу, как именно из кадров создается какое-то изображение. Все было в наличии. Фотоаппарат, штатив выдали.

И тут началось.… Родители в творческий процесс не вмешивались. Разве что младшая сестрёнка Варя всегда пыталась подсобить. На «Зимние забавы» - именно так назвала свой последний фильм Катя - ушло 4 месяца кропотливой работы. А еще несколько наборов цветной бумаги и полтары тысячи вспышек фотокамеры. Именно столько фотографий понадобилось для создания 3-минутного мультфильма о зимних развлечениях и важных спортивных событиях этого года.

Единственное, чего не смогла сделать Катя самостоятельно, - смонтировать готовый материал. На помощь ей пришли школьные учителя.

Андрей Испеньков, учитель информатики:

Помогла программа видеомонтажа. В ней мы свели эти фотографии в один ряд, сделали из этого видео. И затем девочка сама это видео озвучила.

Но и на этом любознательная витебская школьница не остановилась. Вместе с классным руководителем девочка провела настоящую исследовательскую работу. Её увлёк вопрос о полезности или вреде некоторых анимационных фильмов. Катя сделала свои, не по-детски серьёзные, выводы.

Катя Каленкевич:

Просмотр детьми мультфильмов является не только способом времяпровождения, но и средством воспитания.

Татьяна Рыбакова, классный руководитель:

К сожалению, ребенок не часто прислушивается к словам своих родителей. А если одноклассник на своем примере покажет пользу или вред просмотренных мультфильмов, это, конечно, более действенно.

Теперь о мультфильмах Катя знает многое, а еще дает серьёзные советы по, казалось бы, несерьёзным вопросам. Говорит, смотреть надо отечественные мультяшки. Да и меру в этом, как, прочем, и в остальном, нужно знать.