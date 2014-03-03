Зубра, символ ЧМ-2014 по хоккею, весом 1,5 тонны из металлолома сделал житель Гродненской области

Новости Беларуси. На одном из подворий Гродненского района появился символ предостоящего Чемпионата мира по хоккею. Он собран из пары Жигулей. Автор необычно проекта, армянин по национальности, большую часть жизни живет в Беларуси, что во многом и определило его направление в творчестве.

В мастерской у отца Роман Бейбутян проводит всё свободное время. Сначала просто помогал прикрутить или распилить какую-нибудь деталь, затем сам освоил нелёгкую профессию кузнеца. Главный плюс, признаётся мастер, широкое поле для творчества. В подтверждение демонстрирует полуторатонную фигуру зубра, сделанную в полный рост из металлолома.

Роман Бейбутян:

Использовал разные детали. Вот пружины, клапана, рулевые тяги, рулевые наконечники вот. Гайки, болты - всё, что попадалось под руку.

Идея смастерить символа Беларуси пришла несколько лет назад. В качестве материала Роман использовал старые автомобильные детали. Пришлось даже приобрести и разобрать подержанный автомобиль. Ненужные рессоры и части двигателей приносили знакомые.

Юрий Карнелович, СТВ:

В поисках материала Роман Бейбутян исколесил все окрестные свалки металлолома. Именно здесь, признаётся мастер, к нему приходит вдохновение. Достаточно беглого взгляда, чтобы найти нужную деталь. Вот эта, к примеру, сгодится для ноги следующего зубра.

Своего первого зверя Роман смастерил в прошлом году, правда, он был меньше размером. Сегодняшний зубр максимально приближен к оригиналу. Над этим проектом работали вместе с отцом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бейбутян, отец:

Идея, конечно, пришла, что зубр - белорусское национальное достоинство, поэтому решили в Беларуси создать такого зубра. Попробовали - получилось. И сын начал делать, вроде получается. А я иногда поддерживаю, помогаю.

Кстати детали, которые нельзя было достать или найти, мужчины изготовили своими руками. Рога, копыта и уши зверя сделаны на станках собственной конструкции.

Закончить своего зверя Роман планирует уже в мае. Его металлическая скульптура, уверен мастер, может стать достойным символом предстоящих хоккейных баталий. Тем более, что зубр - официальный талисман предстоящего первенства.

Роман Бейбутян:

Работаю. Всё свободное время в работе. Хочу его сделать побыстрей, чтобы был готов к Чемпионату мира по хоккею в Беларуси.

На достигнутом Роман Бейбутян останавливаться не собирается. В планах создать целую галерею металлических зверей, обитающих в Беларуси. Каркас орлана-белохвоста, кстати, уже готов.