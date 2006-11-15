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Закладка продовольствия на межсезонный период завершена

15 ноября 2006 14:40
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Картофеля заготовлено более 28 тысяч тонн, овощей - свыше 24 тысяч тонн. В целом, в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим закладка овощей увеличена на 15-20%.Что касается продукции животноводства, то ее объемы остались на уровне прошлого года. Так, говядины и свинины заложено по тонне. Масла животного - 1 200 тонн, сыра - 230 тонн. Хранение и реализацию предприятиям торговли, общественного питания в межсезонный период (с 15 ноября по 15 мая) ведут минские 1-й и 2-й хладокомбинаты, а также два оптово-розничных плодоовощных комбината - Партизанский и Заводской.
# Экономика

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