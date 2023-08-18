«За несколько лет впервые такие темпы». ВВП Беларуси продолжает расти
Новости Беларуси. Прирост ВВП Беларуси продолжает ускоряться. За последние семь месяцев его значение вплотную приблизилось к 103 %. Хотя подобных результатов эксперты ждали лишь к октябрю. Только в июле рост ВВП составил 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хорошие результаты показали все основные отрасли. Наибольший вклад внесли промышленность, сельское хозяйство, строительная сфера и торговля. А также металлургия и производство бытовой техники. Темпы роста промпроизводства превысили 107 %. И это один из самых высоких показателей в ЕАЭС. Кроме того, на путь восстановления после внешних ограничений стали транспорт и IT. Специалисты отмечают положительную динамику. С каждым месяцем растут также инвестиции в основной капитал.
Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Что касается инвестиционной активности, здесь тоже есть чем похвастаться. Инвестиции у нас уже, темпы, приближаются к 109 %. Скажу прямо, за несколько лет впервые такие темпы. Мало того что положительные, так еще уже приближаются к двузначным величинам.
Радует показателями и внешняя торговля. За первое полугодие за рубеж отправили на 8,5 % больше продукции, чем за аналогичный период 2022-го. Кроме того, эксперты вновь отмечают рекордно низкий уровень инфляции, годовой прирост в июле – 2,7 %.