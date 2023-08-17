Промышленность Беларуси показала рост более 7% за 7 месяцев 2023-го

Новости Беларуси. Промышленный сектор страны по-прежнему драйвер роста белорусской экономики – за семь месяцев рост в более чем 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 103 миллиардов 200 миллионов рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – почти 8,5 %.

В отрасли наблюдается подъем производственных и финансовых показателей, увеличение вклада в ВВП, рост реальных заработных плат, занятости, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами. Мониторинг деятельности крупнейших госпредприятий показал рост рентабельности продаж и чистой прибыли.