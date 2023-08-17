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Промышленность Беларуси показала рост более 7% за 7 месяцев 2023-го

17 августа 2023 16:44
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Новости Беларуси. Промышленный сектор страны по-прежнему драйвер роста белорусской экономики – за семь месяцев рост в более чем 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 103 миллиардов 200 миллионов рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – почти 8,5 %.

В отрасли наблюдается подъем производственных и финансовых показателей, увеличение вклада в ВВП, рост реальных заработных плат, занятости, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами. Мониторинг деятельности крупнейших госпредприятий показал рост рентабельности продаж и чистой прибыли.

Промышленность Беларуси показала рост более 7% за 7 месяцев 2023-го-1

Напомним, Беларусь по итогам полугодия стала лидером по росту промышленного производства в Евразийском экономическом союзе. За полгода промпроизводство в странах объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти на 3 %. Общая сумма превысила 700 миллиардов долларов.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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