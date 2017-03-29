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Вы инвестировали в страну 1,6 миллиардов долларов и сейчас почти миллиард: Александр Лукашенко вице-президенту Всемирного банка

29 марта 2017 12:00
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Новости Беларуси. Акцент на проекты в сфере ЖКХ, энергетики и в области развития цифровой экономики.

Новую стратегию партнерства Беларуси и Всемирного банка обсудили 29 марта во Дворце Независимости.

Президент встретился с топ-менеджерами этой финансовой структуры. Всемирный банк – одна из наиболее авторитетных организаций на международной арене. Сотрудничество с Беларусью активизировалось в последние 7 лет.

В настоящее время инвестиционный портфель включает 9 займов и 4 гранта на сумму почти в миллиард долларов.

В центре интересов – образование, здравоохранение, малый и средний бизнес, управление государственными финансами. Александр Лукашенко поблагодарил Всемирный банк за помощь и поддержку в реализации значимых проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы инвестировали в страну 1,6 миллиардов долларов и сейчас почти миллиард: Александр Лукашенко вице-президенту Всемирного банка-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы реализовали с вами амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию нашего сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык. Но главное, господин вице-президент, состоит в том, что

вы своими действиями в Беларуси даете нам альтернативу.

Ваша работа в Беларуси дает нам возможность опираться не только на 1-2 источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета и так далее, но и на очень мощную поддержку вашей компании, организации Всемирного банка. Согласитесь, когда нет альтернативы, когда перед тобой нет выбора, тогда очень сложно строить экономические отношения внутри, сложно выстаивать социальную политику.

Когда есть выбор и альтернатива, тогда больше возможностей прийти к успеху.

За время нашего сотрудничества вы инвестировали в страну 1,6 миллиардов долларов и сейчас программа почти на миллиард. Хочу заверить в том, что если мы вам что-то пообещали, вы можете не беспокоиться. Мы свои обещания твердо выполняли и будем выполнять впредь.

Вы инвестировали в страну 1,6 миллиардов долларов и сейчас почти миллиард: Александр Лукашенко вице-президенту Всемирного банка-4

Кайл Питерс, старший вице-президиент Всемирного банка по операционным вопросам:
У нас на повестке дня 9 программ общей стоимостью 1 миллиард долларов в самых различных областях. Среди них водоснабжение, энергетика, транспортная сфера, образование. Сейчас мы начинам сотрудничество в здравоохранении.

И я на деле смог увидеть, что все программы реализуются очень качественно.

За время сотрудничества Всемирный банк инвестировал более 1,5 миллиардов долларов в ряд значимых для Беларуси проектов. Среди наиболее важных –

строительство объектов водоснабжения в регионах, и модернизация котельных с преобразованием в мини-ТЭЦ.

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Всемирный банк # Кайл Питерс

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