ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев

ВВП страны за восемь месяцев вырос на 3,1 %. В текущих ценах макроэкономический показатель составил более 136 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные драйверы ускорения – промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля и строительство. В промышленности темпы роста в 2023 году по сравнению с прошлым увеличились на 7,9 % за счет машино- и приборостроения, нефтеперерабатывающей и химической отраслей. Существенные показатели также у деревообработки. Предприятия быстро адаптировались к санкциям и нашли новые рынки сбыта. Полное восстановление отрасли ожидают уже к концу года.