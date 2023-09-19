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ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев

19 сентября 2023 16:45
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ВВП страны за восемь месяцев вырос на 3,1 %. В текущих ценах макроэкономический показатель составил более 136 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень инфляции.

ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев-1

Главные драйверы ускорения – промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля и строительство. В промышленности темпы роста в 2023 году по сравнению с прошлым увеличились на 7,9 % за счет машино- и приборостроения, нефтеперерабатывающей и химической отраслей. Существенные показатели также у деревообработки. Предприятия быстро адаптировались к санкциям и нашли новые рынки сбыта. Полное восстановление отрасли ожидают уже к концу года.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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