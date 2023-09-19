В Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень инфляции

Новости Беларуси. Рекордно низкий уровень инфляции продолжает сохраняться в Беларуси. За прошедшие восемь месяцев цены выросли всего на 2,3 %, и это исторический минимум. А в августе и вовсе было зафиксировано снижение стоимости товаров. Дефляция составила 0,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опережающими темпами растет ВВП. Сегодня он превысил плановые значения и преодолел отметку в 103 %. Достичь таких результатов удалось благодаря хорошим показателям в строительстве и торговле. Не отстает от них и промышленность. Беларусь лидирует по темпам роста промпроизводства среди стран ЕАЭС. За последние семь месяцев они ускорились без малого до 108 %. Главными драйверами стали нефтеперерабатывающая и химическая отрасль, а также машино- и приборостроение.

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:

У нас несколько пессимистичные и осторожные были оценки. Но сейчас мы уже план за девять месяцев, который ожидали, можно сказать, за восемь месяцев перевыполнили. Что касается проблемных отраслей, которые отмечались в предыдущие месяцы, такие как IT, транспорт – например, весь транспорт добавляет с каждым месяцем. Не вышли мы еще на досанкционный уровень по этой отрасли, но у нас с каждым месяцем ускоряется прибавление. Сейчас темп роста – 80 %.

Хорошими показателями радует также деревообработка. Предприятия быстро адаптировались к санкциям и нашли новые рынки сбыта. Полное восстановление отрасли ожидают уже к концу 2023 года.