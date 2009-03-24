Все ближе день, когда Беларусь вступит в ВТО

Наша страна в многостороннем формате возобновит соответствующие переговоры.

Об этом заявил в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

- Существует целый ряд дискриминационных мер, которые сегодня ЕС применяет в торговле с РБ, - сообщил телеканалу СТВ заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей ЕВДОЧЕНКО – Сегодня, когда меняются модальности наших взаимоотношений с ЕС, мы добиваемся, чтобы эти преграды в нашей взаимной торговле были ликвидированы.

Предполагается, что заседание многосторонней рабочей группы пройдет уже в мае-июне текущего года, а осенью стороны смогут обсудить вступление Беларуси в ВТО в Женеве. Наша страна заинтересована в продолжении этого процесса. Из 22-х государств, с которыми ведется диалог, с 10-ю – уже подписаны протоколы.



Cегодня же речь шла о включении Беларуси в программу "Восточное партнерство"



В проект Евросоюза вошли шесть постсоветских стран: Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Новая программа направлена на экономическую интеграцию и политическое сближение ЕС с этими государствами. Беларусь ожидает от "Восточного партнерства", прежде всего, конкретных экономических результатов.