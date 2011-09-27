Возведение отелей в Минске — первое, во что готовы вкладывать зарубежные инвесторы

Эта гостиница — один из 97 инвестпроектов, которые в настоящее время работают в Минске. Построен первый корпус, а через пару лет здесь появится второй. Строительство, а именно возведение отелей — это первое, во что сегодня готовы вкладывать зарубежные инвесторы.

Эта капсула закладывается в основание не просто второго корпуса отеля. Речь идет о многофункциональном комплексе с торговыми, спортивными, деловыми центрами. Такие сейчас нужны. Ведь подготовка к чемпионату мира по хоккею в разгаре. Этот проект белорусско-польский. Инвесторы рассчитывают окупится за 8 лет.

Борис Крицкий, директор гостинично-сервисного предприятия:

То, что мы сегодня ощущаем, с точки зрения инвестиций, полную поддержку законодательной базы, ощущаем полную поддержку Мингорисполкома и всех структур, которые занимаются созданием условий для бизнеса. Во всяком случае, нет той ситуации, когда наши основные подрядчики высказывали какие-то сомнения в отношении бизнес-климата.

Бизнес в Беларуси по душе и иранцу Сиямаку Махинраду. Экзотикой он называет разве что здешний климат. На носу непривычная зима, а возведение масштабного «Магнита» идет полным ходом.

Торгово-развлекательный и гостинично-деловой центр тоже будет готов к хоккейному чемпионату. Офисы, отель, детский каток, кинотеатры, подземный гипермаркет. «Магнит» обойдется иранским инвесторам в 200 миллионов евро. Развернуть этот проект — та еще задачка. Параллельно иранский бизнесмен занимается строительством логистического центра. Перспективу видит в строительстве жилья.

Сиямак Махинрад, руководитель инвестиционного проекта:

Везде, где строятся такие масштабные проекты, конечно, есть и сложности. Но, что можно отметить: здесь и руководство города, и службы, которые обеспечивают такие крупные инвестиционные проекты, всегда готовы слушать, понимать эти проблемы и совместно с инвестором решать их. Это, я считаю, самое главное.

За последний год число реально работающих инвестпроектов в столице удвоилось. Общая сумма вложений превышает 2,5 миллиарда долларов. В экономике города — российские, китайские, иранские, кипрские, чешские, американские инвестиции. А самих инвесторов готовы водить за руку. Тем более, это было требование президента на совещании по Минск-Сити: внимательно относиться к зарубежным бизнесменам, но спрашивать с них за результат.

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Ежемесячно мы встречаемся с инвесторами, рассматриваем проблемные вопросы, которые у них возникают. Конечно, всему этому способствует принятый президентом декрет №10 — те преференции и льготы, которые сегодня есть в рамках реализации инвестиционных проектов. Это, в частности, освобождение от арендной платы за право земельных участков, это преференции по ввозу оборудования на территорию Республики Беларусь по нулевой ставке.

Понятно, что самые крупные вложения идут в строительные проекты. Кроме этого потенциальных инвесторов интересуют общепит и бытовое обслуживание. Перспективными называют и производственные площадки Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».