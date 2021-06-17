Новости экономики за 17.06.2021

Новости Беларуси. За счет чего ускорился темп роста ВВП Беларуси и куда отправились белорусские самосвалы? С новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская. ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 3,1%

Темпы роста ВВП Беларуси ускорились. За 5 месяцев с начала 2021 года плюс 3,1 %. В текущих ценах ВВП достиг 63,6 миллиарда рублей (примерно 25,5 миллиарда долларов). По данным Министерства экономики, восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находится в зоне роста. Главный драйвер – промышленность: рост – более 11 %. Предпосылкой для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках. За четыре месяца поставки товаров за рубеж увеличились более чем на треть, что принесло порядка 3 миллиардов долларов экспортной выручки. Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза выше, чем за такой же период в 2020 году. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 8,8 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

По итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке БУТБ в Китай продано пиломатериалов почти на 9 миллионов долларов. Сейчас на площадке аккредитовано 45 резидентов КНР. Причем многие из них – это крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь, для белорусских экспортеров как государственных, так и частных – это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За пять месяцев 2021 года на китайских спецсессиях реализована пилопродукция на 8,4 миллиона долларов, а с учетом последней сессии – на 17,2 миллиона. Для сравнения: за весь 2020 год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил чуть менее 13 миллионов долларов. В СТРАНЕ ЗА 5 ЛЕТ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТОВ ЭЛЕКТРОДОМОВ

В Беларуси за пять лет планируют построить более 2 миллионов квадратных метров новых электродомов. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы. Также есть программа по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего расположены они в сельской местности. Сегодня из 53 тысяч заявок удовлетворили около 80 %. Прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране достаточно. И это открывает новые возможности для всей экономики, в том числе для строительства. В электродомах предусмотрены две трансформаторные подстанции. Если одна выйдет из строя, автоматически включится вторая. Так риск остаться без электричества, а значит, и всех удобств дома минимальный. БЕЛАЗ ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛ НА РЫНОК СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ ЧЕТЫРЕ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА