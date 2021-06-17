Новости экономики за 17.06.2021

Новости Беларуси. За счет чего ускорился темп роста ВВП Беларуси и куда отправились белорусские самосвалы?
С новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 3,1%
Новости Беларуси. За счет чего ускорился темп роста ВВП Беларуси и куда отправились белорусские самосвалы?
С новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 3,1%
Темпы роста ВВП Беларуси ускорились. За 5 месяцев с начала 2021 года плюс 3,1 %. В текущих ценах ВВП достиг 63,6 миллиарда рублей (примерно 25,5 миллиарда долларов). По данным Министерства экономики, восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находится в зоне роста. Главный драйвер – промышленность: рост – более 11 %. Предпосылкой для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках. За четыре месяца поставки товаров за рубеж увеличились более чем на треть, что принесло порядка 3 миллиардов долларов экспортной выручки. Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза выше, чем за такой же период в 2020 году.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 8,8 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
По итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке БУТБ в Китай продано пиломатериалов почти на 9 миллионов долларов. Сейчас на площадке аккредитовано 45 резидентов КНР. Причем многие из них – это крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь, для белорусских экспортеров как государственных, так и частных – это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За пять месяцев 2021 года на китайских спецсессиях реализована пилопродукция на 8,4 миллиона долларов, а с учетом последней сессии – на 17,2 миллиона. Для сравнения: за весь 2020 год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил чуть менее 13 миллионов долларов.
В СТРАНЕ ЗА 5 ЛЕТ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТОВ ЭЛЕКТРОДОМОВ
В Беларуси за пять лет планируют построить более 2 миллионов квадратных метров новых электродомов. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы. Также есть программа по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего расположены они в сельской местности. Сегодня из 53 тысяч заявок удовлетворили около 80 %. Прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране достаточно. И это открывает новые возможности для всей экономики, в том числе для строительства. В электродомах предусмотрены две трансформаторные подстанции. Если одна выйдет из строя, автоматически включится вторая. Так риск остаться без электричества, а значит, и всех удобств дома минимальный.
БЕЛАЗ ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛ НА РЫНОК СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ ЧЕТЫРЕ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА
БелАЗ впервые отправил на рынок Северной Македонии четыре карьерных самосвала грузоподъемностью 45 тонн. Это новое поколение самосвалов с моторами, соответствующими современным экологическим стандартам. Карьерные самосвалы этой модели могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожно-магистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности.