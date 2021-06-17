Новый резидент «Великого Камня» займётся разработкой беспилотного транспорта

Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет вести научно-исследовательские разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания будет сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими предприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет как о создании программного обеспечения, так и о тестировании беспилотных систем. В перспективе белорусские проекты могут выйти на рынок Китая и всей Азии. В свою очередь, следует ожидать обратного перетока технологий. А это уже в обозримой перспективе может в корне изменить городскую среду и образ жизни.