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Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 2,5 миллионам тонн

08 августа 2006 12:03
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В Брестской области 8 августа планируют преодолеть рубеж по намолоту 500-тысячной тонны зерна. А пока на счету брестчан - более 497 тысяч тонн. В Гродненской области хлеборобы этот рубеж уже перешагнули, там намолот - 502 тысяч тонн. Здесь по-прежнему самая высокая урожайность, с каждого гектара получают более 36 центнеров.

Самый высокий валовой сбор зерна у хозяйств Минской области - 637 тысяч тонн. На счету Гомельской - 409 тысяч тонн зерна. В Могилевской области получено уже 253 тысяч тонн, в Витебской  - 147 тысяч тонн.

В связи со сложными погодными условиями, темпы страды изменяются, и правительство корректирует тактику уборочной.

# Экономика

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