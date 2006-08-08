Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 2,5 миллионам тонн

В Брестской области 8 августа планируют преодолеть рубеж по намолоту 500-тысячной тонны зерна. А пока на счету брестчан - более 497 тысяч тонн. В Гродненской области хлеборобы этот рубеж уже перешагнули, там намолот - 502 тысяч тонн. Здесь по-прежнему самая высокая урожайность, с каждого гектара получают более 36 центнеров.

Самый высокий валовой сбор зерна у хозяйств Минской области - 637 тысяч тонн. На счету Гомельской - 409 тысяч тонн зерна. В Могилевской области получено уже 253 тысяч тонн, в Витебской - 147 тысяч тонн.

В связи со сложными погодными условиями, темпы страды изменяются, и правительство корректирует тактику уборочной.