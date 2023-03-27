Прямой эфир

В Беларуси восстановится экономическая активность. Что стало драйвером роста?

27 марта 2023 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси наметилось восстановление экономической активности. Такие данные озвучили в Евразийском банке развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси восстановится экономическая активность. Что стало драйвером роста?-1

Драйверами роста в годовом выражении выступает промышленность с положительной динамикой в феврале и сельское хозяйство с ростом экспорта. Благодаря этим двум позитивным трендам, по мнению экспертов банка, экономика страны перейдет к росту уже во втором квартале. Напомним, денежно-крединая политика профильных ведомств позволила обуздать инфляцию. В планах властей на 2023 год – удержать показатель в однозначных цифрах: не более 8 % по прогнозу социально-экономического развития. Эксперты Евразийского банка развития полагают, что инфляция в Беларуси может замедлиться до 4 % в годовом выражении уже во втором квартале.

Другие новости экономики за 27 марта ищите здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»
27 марта 2023 10:11

Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»

В России появятся золотые облигации. Что это и в чём их преимущество?
24 марта 2023 17:12

В России появятся золотые облигации. Что это и в чём их преимущество?

Резиденты белорусских СЭЗ произвели пятую часть всей промышленной продукции страны
24 марта 2023 17:12

Резиденты белорусских СЭЗ произвели пятую часть всей промышленной продукции страны