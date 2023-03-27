В Беларуси восстановится экономическая активность. Что стало драйвером роста?

Новости Беларуси. В Беларуси наметилось восстановление экономической активности. Такие данные озвучили в Евразийском банке развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драйверами роста в годовом выражении выступает промышленность с положительной динамикой в феврале и сельское хозяйство с ростом экспорта. Благодаря этим двум позитивным трендам, по мнению экспертов банка, экономика страны перейдет к росту уже во втором квартале. Напомним, денежно-крединая политика профильных ведомств позволила обуздать инфляцию. В планах властей на 2023 год – удержать показатель в однозначных цифрах: не более 8 % по прогнозу социально-экономического развития. Эксперты Евразийского банка развития полагают, что инфляция в Беларуси может замедлиться до 4 % в годовом выражении уже во втором квартале.

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