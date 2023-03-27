Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»

Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка: стабфонды – отечественные прилавки? Действительно ли легендарное постановление № 713 обуздало цены и кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии этим вечером, 27 марта, на площадке ток-шоу «По существу».

В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения – присоединится к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube.