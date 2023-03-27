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Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»

27 марта 2023 10:11
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Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка: стабфонды – отечественные прилавки? Действительно ли легендарное постановление № 713 обуздало цены и кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии этим вечером, 27 марта, на площадке ток-шоу «По существу».

Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»-1

В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения – присоединится к разговору может каждый зритель.

Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube.

Продовольственный чек. Действительно ли в Беларуси удалось обуздать цены? Анонс ток-шоу «По существу»-4

Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу, которое работает в прямом эфире, сегодня, в 18:30. Будем говорить по существу.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Фотофакт

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