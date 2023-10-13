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В Беларуси стало ещё больше наличных денег

13 октября 2023 16:33
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Новости Беларуси. Рублевая денежная масса в стране растет, а депозиты в иностранной валюте продолжают уменьшаться как у физлиц, так и компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стало ещё больше наличных денег-1

По данным Нацбанка, наличные деньги, а это все, что в наших кошельках и кассах корпоративного сектора кроме банков, на 1 октября превысили 9 миллиардов рублей. И это на треть больше, чем было в начале года. Параллельно с этим снижается объем депозитов в иностранной валюте. Если в начале года у физлиц было вкладов примерно на 4 миллиарда 720 миллионов в долларовом эквиваленте, то на 1 октября менее 4,5 миллиарда. У компаний сумма упала с 6 миллиардов до 5,5 миллиарда.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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