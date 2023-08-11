В Беларуси снова снизилась годовая инфляция – статистику опубликовал Нацбанк

Новости Беларуси. Годовая инфляция в Беларуси стала еще ниже – 2,7 %. Нацбанк опубликовал статистику, которая сама за себя говорит об устойчивости экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индекс потребительских цен в стране продолжает снижаться, и по непродовольственным товарам отмечена дефляция в 2 %. Низкие темпы прироста потребительских цен поддерживают тренд на замедление годовой инфляции. По расчетам Нацбанка, в ближайшие месяцы ситуация будет оставаться стабильной, а годовая инфляция – в пределах прогнозных показателей. Вероятнее всего это позволит регулятору и далее снижать ставку рефинансирования и стоимость денег станет еще более доступной.

Перед правительством и профильными ведомствами стоит задача удержать планку роста цен по итогам года на уровне 7-8 %. Что касается годовой инфляции в странах ЕАЭС, то лидерство у Казахстана. Далее следует Кыргызстан. У Армении и России показатели ниже, чем у Беларуси. Ранее Евразийский банк развития сообщил, что ожидает снижения годовой инфляции в Беларуси в ближайшие месяцы до 2−2,5 %.