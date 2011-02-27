В Беларуси появится интеллектуальная транспортная система, аналогов которой нет в мире

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома.

В ближайшее время в Минске планируется реализовать несколько крупных проектов с участием китайских инвестиций. Чем они интересны Беларуси?

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома:

С китайскими партнерами на протяжении последних лет у нас динамично развивается сотрудничество в экономике, торгово-экономической сфере. Очень большой импульс этому сотрудничеству дал визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай в конце осени прошлого года. В ходе визита был подписан инвестиционный договор на строительство гостиницы «Пекин». Этот проект очень интересен для Беларуси, поскольку китайская сторона намерена воплотить архитектурную концепцию с учетом особенностей своей культуры.

Кроме того, по итогам визита у нас начал реализовываться ряд проектов с привлечением китайских кредитов. Подписано два кредитных соглашения по привлечению средств, в частности по созданию интеллектуальной транспортной системы. Этот высокотехнологичный проект, который позволит оптимизировать систему дорожного движения.

Такая система в мире уже применяется?

Николай Ахраменко:

Проекта в таком виде, в котором он будет реализован у нас, в мире еще нигде нет. Его особенность состоит в том, что система направлена как на мониторинг дорожных ситуаций, так и на регулирование дорожного движения в автоматическом режиме.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся привлечения национальных и иностранных инвестиций в Беларусь, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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