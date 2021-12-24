Новости экономики за 24.12.2021

Новости Беларуси. Какие основные статьи расходов бюджета Союзного государства определили на следующий год? Почему платить за покупки в интернет-магазинах станет проще? О чем договорились производители и потребители топливных гранул из Беларуси и ряда европейских стран? С деловым обзором пятницы Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА АДАПТИРУЮТ ПОД ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ Определен размер бюджета Союзного государства на 2022 год. Без малого 5 миллиардов российских рублей. Более 3 миллиардов пойдут на три союзные программы и 28 мероприятий. В приоритете до 2024 года будет адаптация бюджета к новым задачам экономической интеграции. Союзный бюджет формируется из безвозмездных перечислений Беларуси и России, неналоговых доходов и остатков бюджетов прошлых лет. Основные статьи расходов – исследования, военно-техническое сотрудничество, сельское хозяйство, цифровая экономика, здравоохранение. В 2021-м майнеры биткоина заработали в два раза больше, чем в 2020-м. Ежедневная прибыль 40 млн долларов. Подробности здесь.

В ЛИТВЕ ОЦЕНИЛИ СУММУ ШТРАФА ИЗ-ЗА РАЗРЫВА ДОГОВОРА С «БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ» В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием». В случае расторжения контракта в одностороннем порядке Литва должна будет выплатить штраф от 600 миллионов евро. Депутаты Сейма считают, что такие суммы станут настоящим ударом по литовской экономике, ведь договоры «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» заключены до 2023 года. В Минске проходит встреча производителей топливных гранул из семи стран. Что они обсуждают и как это повлияет на Беларусь? Читайте здесь.

НАЦБАНК ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ С ЖИВОТНЫМИ БЕЛАРУСИ Нацбанк 24 декабря выпустил в обращение пять памятных монеты серии «Жывельны свет на гербах гарадоў Беларусі». Монеты номиналом 2 рубля выпущены с изображением зубра, оленя, рыси, волка и льва. Тираж каждой – 25 тысяч единиц. Монетами можно рассчитываться при всех видах платежей без всяких ограничений.