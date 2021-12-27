Завершена загрузка ядерного топлива на БелАЭС. Что нужно сделать до запуска второго реактора?

Новости Беларуси. На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ближе становится момент физического пуска. Остались лишь работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.