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Завершена загрузка ядерного топлива на БелАЭС. Что нужно сделать до запуска второго реактора?

27 декабря 2021 11:59
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Новости Беларуси. На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершена загрузка ядерного топлива на БелАЭС. Что нужно сделать до запуска второго реактора?-1

Все ближе становится момент физического пуска. Остались лишь работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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