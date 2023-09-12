В августе в Беларуси снова зафиксирована дефляция

Новости Беларуси. Цены в стране за август упали на 0,3 % по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксирована дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Низкие темпы прироста потребительских цен поддерживают тренд на замедление годовой инфляции. В августе она снизилась до 2,3 %. По расчетам Нацбанка, в ближайшие месяцы ситуация будет оставаться стабильной, а годовая инфляция – на исторически низких показателях. Вероятнее всего, это позволит регулятору и далее снижать ставку рефинансирования, и стоимость денег станет еще более доступной.