Уволен гендиректор «Банка Кипра»

Новости Беларуси. На Кипре, все больше утопающем в финансовых проблемах, начались громкие отставки. Центральный банк страны уволил генерального директора «Банка Кипра».

Помимо этого, главный регулирующий орган кредитной системы потребовал ухода с постов всего совета директоров финансового учреждения.

Известно, что в Банке Кипра уже назначен внешний управляющий. Он будет следить за реструктуризацией этой крупнейшей коммерческой организации. А также за открытием второго по величине Банка - народного.

На такие меры правительство Кипра вынуждено было пойти в обмен на финансовую помощь из Европы - 10 миллиардов евро, без которых страна не сможет выйти из неуправляемого банкротства.

К слову, держатели депозитов на Кипре по-прежнему не знают, чего ожидать от завтрашнего дня. Банки на вынужденных каникулах уже больше недели. Все счета заморожены. Люди могут снять в день не больше ста евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.