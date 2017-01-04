Угольское месторождение позволяет по-новому оценить перспективы нефтедобычи в Беларуси

Новости Беларуси. Одно из крупнейших за последние 10 лет месторождений нефти появилось на карте страны. Его запасы оценивают почти в 2 миллиона тонн – для сравнения столько в Беларуси добывают всего в течение года. Как перспективное это скопление нефти отмечено еще в конце 90,

но только сейчас после сейсмической 3D-съемки решено бурить.

Александр Добриян, СТВ:

Вот она нефть с глубины 5 тысяч метров. Достаточно лёгкая: здесь хорошо видны пузырьки попутного нефтяного газа. Однако когда она отстоится, то, в шутку говорят специалисты, хоть прямо в бак заливай. Потому что это лёгкая нефть и при её переработке получается большой выход лёгких светлых нефтепродуктов.

Из-за больших глубин залегания эта нефть относится к разряду труднодоступных запасов.

Но на деле нефтяникам повезло. Из-за аномально высокого давления пласта на данном месторождении нефть не нужно качать насосами, она поднимается на поверхность так называемым самоизливом.

Сергей Стельмашок, начальник нефтегазодобывающего управления «Речицанефть» компании «Белоруснефть»:

Запасы на этом месторождении составляют 1,7 миллион тонн. Сейчас добыча ведётся ежедневно около 40 тонн в сутки безводной нефти.

Нефть достаточно высокого качества.

Средняя глубина, с которой сегодня добывают белорусскую нефть три тысячи восемьсот метров.

То есть Угольское месторождение на километр глубже и это тот самый новый горизонт,

который заставляет по-новому оценить перспективы нефтедобычи в Беларуси.

Борис Дубинин, заместитель директора по геологоразведочным работам Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:

Сложностью является это большие глубины, всё таки мы работаем наболее мелких объектах. И результаты эти обнадёживают, что в ближайшей перспективе будут открыты подобные объекты.

Расчёты подтвердили и экономическую целесообразность добычи нефти с такой глубины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Новая скважина уже сдана в эксплуатацию. Ежесуточно она добывает порядка 40 тонн нефти. Благодаря в том числе и этим объёмам в 2017 году впервые за пять лет добыча чёрного золота в Беларуси будет увеличена и достигнет 1 миллиона 650 тысяч тонн.