Уго Чавес: У меня мечта увидеть Каракас таким, как этот микрорайон в Минске

Уго Чавес посетил минский микрорайон Каменная горка. Это не просто экскурсия — Беларусь готова всерьез развернуться на рынке жилищного строительства Боливарианской Республики. Уго Чавесу предложили посмотреть, как выглядит типовой район в Минске.

Уго Чавес:

У меня мечта увидеть Каракас таким. Вы могли бы такое строить на холмах?

Это Уго Чавес произнес в столичном микрорайоне Каменная горка. Президент Венесуэлы посмотрел, как у нас строят крупнопанельные дома. За три года мы собираемся реализовать контракты в строительстве на 2 млрд. долларов.

Гость высоко оценил качество и темпы возведения домов. Он прошелся по новостройке и долго интересовался деталями. Тут же, на месте, пригласил строителей возвести дома в его стране. Президент Уго Чавес не исключил возможности возведения крупнопанельного жилья у себя на родине. В ближайшие три года Беларуси и Венесуэле предстоит реализовать несколько строительных проектов. Общая сумма контрактов в этой сфере – 2 миллиарда долларов.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства:

Сегодня находится в стадии строительства в штате Маракай микрорайон на 5 тысяч квартир. Это в основном пятиэтажные дома, Их особенность –открытые лестничные клетки. Монолитные. Учитывая сейсмику, климатическую зону, которая есть там, их практически не нужно утеплять.

Кроме строительной отрасли, Президент Венесуэлы интересовался опытом Беларуси в агропромышленном комплексе. Он посетил агрокомбинат «Дзержинский» – одно из крупнейших агрохолдингов Беларуси. Уго Чавес посмотрел хранилище и продегустировал продукцию предприятия. Затем гость оправился на БелАЗ, чтобы ознакомится с продукцией белорусского гиганта машиностроения.

В планах венесуэльского лидера также посещение Национальной библиотеки.