Прямой эфир

Уго Чавес провел тест-драйв самого мощного белорусского трактора

18 октября 2010 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венесуэла планирует закупить 5 тракторов «Беларус-3522». Об этом накануне заявил Президент Венесуэлы Уго Чавес на выставке белорусской техники и нефтегазового оборудования у здания Национальной библиотеки.

Особое внимание венесуэльского лидера привлекли установки для сервисного обслуживания нефтяных скважин. Приобретение подобной техники позволит Венесуэле дополнительно получать 100 миллионов баррелей нефти ежегодно.

Кроме того, гостю из Латинской Америки показали энергонасыщенные тракторы, которые делают на МТЗ. Модель «Беларус-3522» Уго Чавес смог испытать лично, устроив тест-драйв прямо на выставке. Это самый мощный из тракторов, которые производят в Европе.

# Умер Уго Чавес

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь-Китай: поддержка от самой динамичной экономики мира и ворота на европейские рынки
17 октября 2010 20:14

Беларусь-Китай: поддержка от самой динамичной экономики мира и ворота на европейские рынки

Уго Чавес в Беларуси. Второй день в Минске
17 октября 2010 19:40

Уго Чавес в Беларуси. Второй день в Минске

17 октября 2010 19:13

Ректор БГЭУ: Не заниматься аграрной деятельностью в Беларуси – огромная глупость