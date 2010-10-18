Уго Чавес провел тест-драйв самого мощного белорусского трактора

Беларусь-Китай: поддержка от самой динамичной экономики мира и ворота на европейские рынки

Когда говорят о могуществе Китая, показывают вот это: витрина Поднебесной — деловой центр Шанхая, самого успешного города страны. Сегодня это третий финансовый центр мира после Лондона и Нью-Йорка. И, похоже, именно здесь первыми на планете нашли средство от мирового кризиса. Пока другие экономики лопались, как мыльные пузыри, Китай продолжал держаться на плаву.