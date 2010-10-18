Уго Чавес провел тест-драйв самого мощного белорусского трактора

Венесуэла планирует закупить 5 тракторов «Беларус-3522». Об этом накануне заявил Президент Венесуэлы Уго Чавес на выставке белорусской техники и нефтегазового оборудования у здания Национальной библиотеки.
Особое внимание венесуэльского лидера привлекли установки для сервисного обслуживания нефтяных скважин. Приобретение подобной техники позволит Венесуэле дополнительно получать 100 миллионов баррелей нефти ежегодно.
Кроме того, гостю из Латинской Америки показали энергонасыщенные тракторы, которые делают на МТЗ. Модель «Беларус-3522» Уго Чавес смог испытать лично, устроив тест-драйв прямо на выставке. Это самый мощный из тракторов, которые производят в Европе.