Темп роста инфляции в Беларуси в марте снизился

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Николай Снопков.

За три недели месяца этот показатель не достиг и 1,5%. Это значит, что ажиотажный и во многом спекулятивный спрос на продовольствие спал. В целом же ситуация в экономике характеризуется стабильным ростом. За квартал ВВП прибавил более 8%, а объем промышленного производства — 11,5%. А потому Минэкономики не будет пересматривать прогноз инфляции на год.

Сейчас основная ставка в стране делается на увеличение экспорта, привлечение инвестиций и снижение энергоемкости ВВП. Все эти показатели сегодня демонстрируют динамику. Активный же прирост импорта планируется снижать или использовать для дальнейшего развития экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

В 2010 году от одного доллара, затраченного на покупку товаров для технического перевооружения и производственных нужд, страна получила продукцию на 1,9 доллара. Это хорошая тенденция. И наша задача его усилить в 2011 году. Правительство сейчас разрабатывает стимулы для производства и экспорта продукции.