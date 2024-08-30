Сумма контрактов по итогам визита белорусской делегации в Псков превысила 1,7 млрд российских рублей

Контракты на сумму 1 миллиард 740 миллионов 500 тысяч российских рублей. Это главный итог визита белорусской делегации во главе с премьер-министром в Псковскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка была насыщена встречами, переговорами и посещением предприятий с целью выстраивания кооперационных связей. Сегодня представители нашей делегации посетили крупный многофункциональный промышленный комплекс по производству импортозамещающей продукции. На предприятии выпускают БОПЭТ-пленку. Из нее изготавливают различных видов промышленную упаковку – для радио- и микроэлектроники, фармацевтики. Сотрудничество с нашей страной наладили с запуска производства. Оно двухуровневое: Могилев поставляет на предприятие сырье, а после завершения производственного цикла готовая продукция импортируется в Беларусь.

Максим Филиппов, коммерческий директор завода «Титан-Полимер» (Россия):

В этом году мы это сотрудничество расширили, увеличили объемы поставок БОПЭТ в два раза по сравнению с концом прошлого года. Планируем значительный рост на 2025 год. И также вчера мы подписали соглашение о работе с «Могилевхимволокно» в следующем году в объеме порядка 15 тысяч тонн сырья.

На этом рабочая поездка главы белорусского правительства не заканчивается. Из Пскова делегация нашей страны отправится в Уфу.